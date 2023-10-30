Германия выдвинула требование к Израилю из-за атак на Западном берегу

Власти Израиля обязаны остановить нападения на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, считают в МИД Германии, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. По информации агентства, в Берлине негативно оценивают атаки со стороны агрессивно настроенных израильских поселенцев в регионе.

«Мы ясно это осуждаем и призываем Израиль предпринять все шаги для защиты палестинцев от действий экстремистов из числа поселенцев и наказать ответственных», — пояснили в МИД ФРГ. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции. headtopics.com

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