Генпрокурора попросили запретить призывавший к беспорядкам в Махачкале канал

Юрист Илья Ремесло обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой запретить ресурс «Утро Дагестан» как экстремистский. Обращение опубликовано в его Telegram-канале. «Сегодня обратился с заявлением к Генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой инициировать запрет информационного ресурса 'Утро Дагестан' как экстремистской организации, организовавшей вчера массовые беспорядки в городе Махачкала», — говорится в сообщении.

По словам юриста, канал связан с украинскими спецслужбами и работает на территории России больше года. Ремесло отметил, что его авторы систематически публикуют призывы к массовым беспорядкам, несанкционированным акциям, а также разжигают религиозную и национальную рознь. «Прошу вас обратиться в суд с заявлением о признании экстремистским и запрете деятельности международного движения 'Утро Дагестан' на территории Российской Федерации», — заключил юрист.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

«Цинизм и предательство». Погром в Махачкале готовили по белорусской схеме«Сегодня мы получили абсолютно достоверную и открытую информацию о том, что канал «Утро Дагестана», подстрекавший жителей Махачкалы к беспорядкам в... Прочитайте больше ⮕

В Думе призвали полностью запретить VPN после событий в МахачкалеСледует ограничить использование VPN и полностью оценить работу Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в стране после вчерашней попыткой дестабилизировать ситуацию в Дагестане Прочитайте больше ⮕

У участников беспорядков в аэропорту Махачкалы начали проводить обыскиСледственный комитет России в публикации в своем телеграм-канале сообщил, что в рамках уголовного дела по месту жительства лиц, причастных к организации массовых беспорядков в Махачкале проводятся обыски Прочитайте больше ⮕

В домах причастных к беспорядкам в аэропорту Махачкалы прошли обыскиВ Дагестане правоохранители проводят обыски в домах причастных к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Участников погрома также допрашивают в рамках уголовного дела. Криминалисты осмотрели места происшествия, зафиксировали все повреждения и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Прочитайте больше ⮕

Появилось видео ОМОНа в аэропорту МахачкалыВ сети опубликовано видео, на котором запечатлена ситуация в Махачкале Прочитайте больше ⮕

Аэропорт Махачкалы временно закрыт на фоне беспорядковСамолеты, готовившиеся к посадке в Махачкале, были отправлены на запасные аэродромы из-за проникновения посторонних на летное поле, сообщила Росавиация. Прочитайте больше ⮕