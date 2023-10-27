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Генсек ООН заявил о полном коллапсе гуманитарной системы в Газе

 / Источник: lentaruofficial

Гуманитарная система сектора Газа переживает полный коллапс, что делает невозможным полноценную доставку гуманитарной помощи. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его оценкам, из-за боевых действий в регион пребывает в среднем двенадцать грузовиков вместо 500 до эскалации.

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lentaruofficial

Гуманитарная система сектора Газа переживает полный коллапс, что делает невозможным полноценную доставку гуманитарной помощи. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости. «Гуманитарная система в Газе переживает полный коллапс с невообразимыми последствиями для более чем 2 миллионов мирных жителей. По мере усиления бомбардировок потребности становятся все более критическими», — сообщил Гутерриш.

По его оценкам, до эскалации конфликта в Газу приезжало до 500 грузовиков в день. Сейчас из-за боевых действий в регион пребывает в среднем двенадцать грузовиков. Гутерриш также добавил, что для преодоления гуманитарного кризиса необходимо завершение огня и обмен заключенными с обеих сторон. Рнаее Гутерриш отверг обвинения, что он якобы оправдал нападение группировки ХАМАС на Израиль. Генсек отметил, что шокирован искажениями некоторых своих заявлений с израильской стороны.

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