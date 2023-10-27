Генсек РФС: УЕФА рассчитывает допустить юношеские сборные России со следующего года

допустить российские юношеские команды на турниры, которое впоследствии было отменено, рассказав, что УЕФА всё ещё рассчитывает допустить юношеские сборные России к турнирам со следующего года.

«Не считаю ли я, что разрешение играть российским юношам, которое дал УЕФА, просто невозможно исполнить? Считаю, что решение исполнить возможно. Но я могу представить, с каким объемом проблем сталкиваются коллеги. Тем не менее, считаю, что это решение возможно исполнить.

Даже при том составе групп и при том, что осталось несколько групп, которые играют в ноябре? Каждый день уменьшает шансы. Но тем не менее, УЕФА рассчитывает допустить нас со следующего года. То есть решение, принятое УЕФА в сентябре о допуске наших юношей, — бессрочное? Да», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт». headtopics.com

Напомним, УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, решение о допуске юношеских сборных было отменено.

Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта — особенно в командных. headtopics.com

Прочитайте больше:

championat »

Мишустин назвал преимущества новой программы индивидуальных инвестсчетовПрограмму могут запустить со следующего года. Прочитайте больше ⮕

Генсек РФС: в УЕФА действительно не хотят, чтобы Россия уходила в АзиюГенеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что в УЕФА не хотят перехода России, в частности РФС, в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Прочитайте больше ⮕

Александр Дюков высказался о статусе отношений РФС и УЕФАПрезидент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о статусе отношений между РФС и УЕФА. Прочитайте больше ⮕

РФС рассмотрит вопрос перехода в Азию в ноябре или декабре — ДюковПрезидент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что по‑прежнему существует возможность перехода России из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Прочитайте больше ⮕

Б. Игнатьев: переход в Азию ничего не изменит для России и не поднимет уровень футболаБывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конференцию футбола (АФК). Прочитайте больше ⮕

Митрофанов: есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФАГенеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что есть различные сценарии возможного взаимодействия с ФИФА и УЕФА, в том числе и тот, при котором РФС исключат из состава членов ФИФА. Прочитайте больше ⮕