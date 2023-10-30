Генпрокуратура России проверит актера-иноагента Дмитрия Назарова

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Генпрокуратура России проверит актера Дмитрия Назарова* после обращения общественников. Санкции которые могут быть наложены на артиста, — запрет всех выступлений и принудительные общественные работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уехавший за рубеж Назаров критиковал СВО и действия Вооруженных сил России. Артист был оштрафован на 50 тысяч рублей, после чего вернулся на родину и принял участие в ряде запланированных мероприятий. Также интернет-пользователи ответили на гадкие стихи Назарова о бойцах. Комментаторы напомнили «жалкому актеришке» (как охарактеризовал его один из участников дискуссии), как ведут себя раненые военные на передовой.
Звезду «Кухни» проверит ГенпрокуратураАктера Дмитрия Назарова после обращения общественников из движения «Отцы России» проверит Генпрокуратура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Прочитайте больше ⮕
Звезду «Кухни» Дмитрия Назарова проверит ГенпрокуратураРоссийского актера Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура после обращения общественников. С данной просьбой в ведомство обратились активисты движения «Отцы России». Они потребовали запретить в стране все выступления звезды сериала «Кухня», а также принудить 66-летнего народного артиста к исправительным работы. Прочитайте больше ⮕
Путин проведет «большое совещание» в связи с антисемитскими беспорядками в Дагестане — MeduzaПрезидент России Владимир Путин проведет «большое совещание» в связи с антисемитскими беспорядками в Дагестане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Прочитайте больше ⮕
Тарасова о российском фигуристе: я его фанатка и поклонницаЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии Metaratings.ru поделилась мнением о победе Дмитрия Алиева в короткой программе на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕
Елена Вайцеховская: «Ситуация, когда тренер пары во время проката сидит с микрофоном на комментаторской позиции, напоминает прилавок на рынке»Один из тренеров Александры Бойковой и Дмитрия Козловского – Максим Траньков, который комментирует этап Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕
Видео произвольной программы победителя 3-го этапа ГП России Дмитрия АлиеваЧемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске, несмотря на ошибки в произвольной программе. Прочитайте больше ⮕