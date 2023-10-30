Генпрокуратура России проверит актера-иноагента Дмитрия Назарова

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Генпрокуратура России проверит актера Дмитрия Назарова* после обращения общественников. Санкции которые могут быть наложены на артиста, — запрет всех выступлений и принудительные общественные работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уехавший за рубеж Назаров критиковал СВО и действия Вооруженных сил России. Артист был оштрафован на 50 тысяч рублей, после чего вернулся на родину и принял участие в ряде запланированных мероприятий. Также интернет-пользователи ответили на гадкие стихи Назарова о бойцах. Комментаторы напомнили «жалкому актеришке» (как охарактеризовал его один из участников дискуссии), как ведут себя раненые военные на передовой.

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Звезду «Кухни» проверит ГенпрокуратураАктера Дмитрия Назарова после обращения общественников из движения «Отцы России» проверит Генпрокуратура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Прочитайте больше ⮕

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