Генсек РФС: считаем, что нынешний лимит на легионеров в РПЛ нужно оставлять

«Когда принимали новый лимит, говорилось о возможности пересмотра формата каждые два года. Как я смотрю на возможность перемен по итогам этого сезона? Считаем, что лимит нужно оставлять. Единственный момент — мы говорили о том, что предусматривалась возможность выплаты клубам, которые используют молодых россиян — за каждую минуту, проведенную ими на поле. Возможно, к этому вопросу вернемся.

Это связано с тем, что в некоторых клубах появились колонии латиноамериканцев? Это связано с тем, что нам кажется правильным поддерживать развитие молодых игроков. Это задача национальной спортивной федерации. При этом во многих российских клубах большое количество молодежи, они должны получать определенных бонус за это", — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент в РПЛ установлено правило, согласно которому на поле могут находиться максимум восемь легионеров одновременно, а в заявке — 13.

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