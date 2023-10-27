Генсек ООН заявил, что гуманитарной инфраструктуре в секторе Газа грозит полный крах

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

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ТАСС »

В ООН обвинили Израиль в военных преступлениях в ГазеУправление Верховного комиссара по правам человека ООН заявил, что Израиль совершает военные преступления в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

В Испании заявили о сомнениях в соблюдении Израилем международного праваИсполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес отметил необходимость 'избежать гуманитарной катастрофы беспрецедентных масштабов в секторе Газа' Прочитайте больше ⮕

Иран пригрозил США пламенем, если в Газе продолжится геноцидГлава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН заявил, что, если массовые убийства в секторе Газа не... Прочитайте больше ⮕

ХАМАС пообещал Израилю «беспрецедентное поражение»Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури в интервью телеканалу Al Manar заявил, что военным Израиля в случае проведения наземной операции в секторе Газа будет нанесено «беспрецедентное поражение». Прочитайте больше ⮕

Conversation: ХАМАС даст отпор израильской армии, поскольку отступать некудаДоцент кафедры государственной политики Мичиганского университета Джавед Али в беседе с изданием Сonversation заявил, что в случае проведения наземной операции в секторе Газа израильская армия встретит ожесточенное сопротивление Прочитайте больше ⮕

Президент Алжира и генсек ООН обсудили ситуацию в секторе ГазаАбдельмаджид Теббун и Антониу Гутерриш, в частности, затронули вопрос гуманитарной ситуации в анклаве Прочитайте больше ⮕