Генсек РФС: «Матч сборной России с командой Медиалиги возможен. Можно сделать красивое мероприятие»

В ноябре вариант такой матч не рассматривается. А в каком-то относительно ближайшем будущем, если у сборной будет окно и желание главного тренера, то почему нет? Из этого можно сделать вполне красивое мероприятие», – сказал

Генич о финале МФЛ: «Броуки» были моим фаворитом, за 30 секунд до конца я написал Севе: «Что я говорил?» После гола Кашая подумал: «Вот я лох» «Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Егоров о Кубке РПЛ

«2Drots ведут себя как «Реал», но «Реал» платит за лучших. Хочется, чтобы и в Медиалиге платили». Егоров об интересе 2D к Газданову РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости headtopics.com

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«Абаскаль запорол идею участия сборной Медиалиги на прошлом Кубке РПЛ. Но сегодня он есть, а завтра может прийти Черчесов и сказать: «Давайте пацанов». Осипов о «Спартаке»

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