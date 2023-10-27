Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Поправку, осуждающую ХАМАС, туда решили не включать — Meduza

За документ, предложенный Иорданией, проголосовали 120 стран (в том числе, Россия и Китай), 14 были против (в том числе, США и Израиль), еще 45 (в том числе, Великобритания, Канада, Индия и Украина) воздержались.поправку в резолюцию, предложенную Канадой, которая осуждала действия ХАМАС по нападению на Израиль и захвату заложников.Times of Israel, эта инициатива имеет исключительно символическое значение, однако результаты голосования показывают, насколько в мире сильна поддержка палестинцев.

Армия обороны Израиля вечером 27 октября объявила о «расширении» сухопутной операции в секторе Газа, а также сообщила, что усилила интенсивность атак с воздуха, с земли и с моря. В ЦАХАЛ не пояснили, что значит «расширение». По

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