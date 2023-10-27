Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к"немедленному постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня" в секторе Газа,"ведущему к прекращению боевых действий". В поддержку этого документа проголосовали представители 120 из 193 государств - членов Организации Объединенных Наций, присутствовавших на внеочередном заседанииРезолюция была внесена Иорданией, традиционно выступающей на стороне палестинцев в конфликте с Израилем.
Кроме того, в нем содержится требование соблюдать международное гуманитарное право"от всех сторон", прекратить огонь в секторе Газа и обеспечить"непрерывные, достаточные и беспрепятственные" поставки необходимых для жизни продукции и услуг на территорию, находящуюся под блокадой Израиля.Израиль и США раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН
Резолюция Генеральной ассамблеи стала первым официальным ответом ООН на продолжающиеся после 7 октября на Ближнем Востоке военные действия и полную блокаду сектора Газа Израилем. До этого резолюции по палестино-израильскому конфликту четырежды принять Совет Безопасности ООН. Такой исход объясняется тем, что пять постоянных членов Совбеза - Китай, Франция, Великобритания, Россия и США - обладают правом вето. headtopics.com
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В Германии опасаются роста антисемитских и антиизраильских настроений. Несмотря на запрет в этой связи пропалестинских демонстраций, в Берлине вторую ночь раз подряд состоялись несанкционированные выступления, сразу переросшие в беспорядки и столкновения с полицией. Почти 180 склонных к насилию демонстрантов были задержаны, 65 полицейских ранены.Взрыв больницы в секторе Газа шокировал мир и затмил визит Байдена в Израиль (18.10. headtopics.com
Попадание ракеты на территорию рядом с больницей Аль-Ахли в секторе Газа, произошедшее вечером 17 октября, стало одной из самых обсуждаемых новостей. Палестинская сторона утверждает, что удар нанес Израиль. В ряде мусульманских стран прошли антиизраильские демонстрации. Израиль возлагает ответственность на боевиков группировки "Исламский джихад" и говорит о преднамеренном подлоге.Представитель ПНА в ФРГ: для решения кризиса нужно вмешательство мирового сообщества (17.10.