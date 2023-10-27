Генассамблея ООН приняла резолюцию по сектору Газа и Израилю

Москва, 27 октября - АиФ-Москва.

ГА ООН приняла резолюцию по Газе и Израилю с призывом к немедленному перемирию, сообщает РИА Новости. Оцените материал Оставить комментарий (0)

Прочитайте больше:

aifonline »

ООН выпустила резолюцию по сектору Газа и Израилю с призывом к перемириюГенеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Генассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликтуГенассамблея ООН приняла проект резолюцию по палестино-израильскому конфликту, предложенный рядом арабских стран, и призывающий к немедленному перемирию, сообщает РИА Новости Прочитайте больше ⮕

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Поправку, осуждающую ХАМАС, туда решили не включать — MeduzaГенеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

РФ и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по Израилю и ГазеАмериканскую инициативу поддержали 10 членов СБ ООН. Воздержались представители Мозамбика и Бразилии. Против, помимо РФ и КНР, проголосовали также ОАЭ. Прочитайте больше ⮕

РФ и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по Израилю и ГазеАмериканскую инициативу поддержали 10 членов СБ ООН. Воздержались представители Мозамбика и Бразилии. Против, помимо РФ и КНР, проголосовали также ОАЭ. Прочитайте больше ⮕

Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к проекту резолюции по Ближнему ВостокуГенассамблея (ГА) ООН не приняла поправку Канады с осуждением ХАМАС к внесенному Иорданией проекту резолюции по Ближнему Востоку Прочитайте больше ⮕