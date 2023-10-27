Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал обмен со «Спартаком»

. Контракт с 25-летним российским форвардом рассчитан до конца текущего сезона. Взамен «ястребы» отдали форварда Дмитрия Соловьёва.

«Верба — силовой форвард, который может как постоять за партнеров по команде, так и оказывать давление на соперников. 248 силовых приемов за 85 матчей в КХЛ — эти цифры говорят о многом. Его отличают самоотверженность и характер, эти качества крайне важны. Кроме того, Марк максимально мотивирован проявить себя в «Авангарде», — приводит слова Курьянова

Прочитайте больше:

championat »

Валиуллин: эксперты говорят, что у «Ак Барса» нет шика? Результат никто не отменялГенеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал популярное мнение о незрелищности игры казанского клуба. Прочитайте больше ⮕

Курьянов: взять Худобина в «Авангард»? У нас же есть ПроскуряковГенеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов ответил на вопрос, может ли омский клуб взять вратаря «Сокола» Антона Худобина и высказался о работе омской академии. Прочитайте больше ⮕

Береглазов: увольнение Рябыкина из «Авангарда»? Руководству не хватило терпенияЗащитник «Локомотива» Алексей Береглазов прокомментировал отставку Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера омского «Авангарда». Прочитайте больше ⮕

«Всё было чётко, претензий к команде вообще нет». В. Козлов – о сухом поражении «Салавата»Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал сухое поражение от «Авангарда» (0:1). Прочитайте больше ⮕

Капитан «Салавата»: создали минимум 5 стопроцентных моментов, но удача была с «Авангардом»Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал минимальное поражение от «Авангарда» (0:1). Прочитайте больше ⮕

«Хотел сам, а не через 15 рикошетов». Форвард «Авангарда» — о первом настоящем голе в КХЛНападающий «Авангарда» Никита Холодилин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (1:0). Прочитайте больше ⮕