В ГА ООН приняли резолюцию по Газе и Израилю с призывом к немедленному перемириюВ ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

За принятие резолюции проголосовали 120 государств, в том числе Россия. Не поддержали резолюцию 14 стран, ещё 45 воздержались.не смог предотвратить дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке,В подготовленном арабскими странами документе говорится, что ГА ООН призывает к немедленному прекращению огня и требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов.

В Кремле 24 октября отметили, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины. Президент России

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