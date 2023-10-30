Генерал ФСБ высказался о последствиях наземной операции Израиля в Газе

«Израиль объявил террористами практически всех проживающих в Газе. В этом есть определенная логика: там огромные подземные коммуникации, которые не могли быть сооружены силами одного ХАМАС. Скорее всего, в этом принимали участие почти все жители Газы», — сказал Михайлов. По его словам, на данный момент нет понимания о том, в какой форме может быть завершен конфликт. Ясно только то, что наземная операция будет сопряжена с большими жертвами со всех сторон.

Сомневаюсь, что она вообще останется как субъект. Даже не как субъект какого-то права, а как регион с проживающими в нем жителями. Неизвестно, кто будет восстанавливать Газу, кто будет там после этого жить», — заметил Михайлов. Он также добавил, что неясной остается и судьба мирного населения. Египет, по его словам, не захочет пускать к себе беженцев, опасаясь проникновения в страну террористов. Ранее израильские танки были замечены на подступах к городу Газа.

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