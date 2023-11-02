Гендиректор выставки-форума 'Россия': наша задача — объединить всю страну

Международная выставка-форум "Россия" открывается в Москве 4 ноября. Она будет идти больше четырех месяцев, и за это время посетители смогут отправиться в гастрономическое путешествие, побывать на ярких национальных свадьбах, выиграть поездку в самые красивые места нашей страны, посетить более 5 тыс. образовательных мероприятий, встретить Деда Мороза, а главное — узнать о культуре и традициях каждого региона России.

За этот срок нам нужно было согласовать, подготовить и построить 131 экспозицию. Это все 89 регионов России, все ведущие министерства и корпорации, общественные организации.Наша главная задача, без преувеличений, — собрать всю страну на одной площадке. Другой такой, наверное, и в мире нет, а в стране уж точно. Это наше самое крупное, самое знаменитое выставочное пространство с богатыми традициями. Оно уже обеспечено всей необходимой инфраструктурой.

Конечно, мы рассчитывали на помощь Москвы при подготовке нашей выставки и получили ее. Возникало много разных сложностей, но коллеги помогали и помогают нам с ними справляться. Во всем поддерживает лично мэр столицы.Вы уже сказали, что 89 регионов представят свои достижения на выставке. Могли бы рассказать, какие достижения продемонстрируют Москва, Петербург, другие города?Всем, конечно же, нравится экспозиция Красноярского края, где представлен исполинский Енисей — скульптура весом в тонну. headtopics.com

9 ноября на выставке стартуют национальные свадьбы — всего их будет более 30. Например, приедут ребята из Чувашии, их родственники. Невеста нарядится в красивое национальное платье, обязательны украшения и головной убор. Планируется и национальное блюдо, запеченный творог чигит (чакат), которое должен первым преломить жених. А еще будет и космическая свадьба. Ребята познакомились на космодроме Восточный — они там работают.

На стенде Вологодской области можно будет найти дом Деда Мороза. Кстати, день рождения Деда Мороза тоже в этом году будет отмечаться на ВДНХ.Семь месяцев мы готовим выставку и семь месяцев удивляемся, насколько мы все мало знаем о нашей стране. Не знаем названий блюд, из чего они сделаны.В дни регионов приедут шеф-повара со всей страны, представят в нем свои национальные блюда. Уверена, что это станет большим сюрпризом для нас всех. headtopics.com

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