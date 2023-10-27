Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к проекту резолюции по Ближнему Востоку

Ранее сообщалось, что Канада предложила дополнить проект ГА ООН по палестино-израильскому конфликту осуждением атак ХАМАС на Израиль с 7 октября 2023 года, и захват заложников.

Проект был разработан группой арабских стран при поддержке других государств и внесен на рассмотрение Иорданией. В документе 14 пунктов. В них предлагается соблюдать гуманитарное право, освободить заложников, обеспечить гуманитарную помощь и другие меры.

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