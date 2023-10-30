Генерал Бужинский ответил на вопрос о ядерном ударе по Украине

Модератор мероприятия попросила Бужинского пояснить ядерную доктрину России на фоне опасений относительно возможности применения ядерного оружия. Генерал-лейтенант отметил, что есть только два случая, когда страна может применить ядерное оружие: в случае нападения на нее или ее союзников с применением оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

По мнению Евгения Бужинского, применять ядерное оружие на Украине бесполезно. Вооруженные силы России способны достичь целей спецоперации с помощью обычных вооружений. Генерал-лейтенант отметил, что в России есть группа экспертов, которые считают, что страх перед ядерным оружием не исчез полностью, но значительно уменьшился. В таком случае возможно ограниченное применение ядерного оружия. Эта концепция, отметил Бужинский, родилась в США.

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