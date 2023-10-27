Генассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту

Генассамблея ООН приняла проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, предложенный рядом арабских стран, и призывающий к немедленному перемирию, сообщает РИА Новости.

В поддержку документа проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались. В подготовке документа приняли участие более 40 стран. В принятой резолюции осуждается насилие против мирных граждан Палестины и Израиля, озвучен призыв к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию и последующему к прекращению боевых действий. В резолюции также имеется призыв к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену».

Документ содержит требование к каждой из сторон конфликта соблюдать гуманитарное право, обеспечить быструю, постоянную и беспрепятственную доставку необходимых товаров и услуг в Газу, а также доступ сотрудников ООН. Резолюция также призывает отменить требование Тель-Авива к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг сектора. headtopics.com

Кроме того, в документе озвучена необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения на основе международного права и резолюций ООН.

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