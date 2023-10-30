Генерал «Днепра».

Информация о смене командующего группировкой войск на Херсонском направлении уже несколько дней «витала» в воздухе. И вот Министерство обороны России официально заявило, что с сегодняшнего дня командовать группировкой российских войск «Днепр» в зоне СВО будет командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский.
Победа говорит на тувинском Генерал Теплинский относится к той когорте боевых генералов, которых нередко сравнивают с «окопными» генералами Великой Отечественной, вынесшими на своих плечах всю тяжесть отступлений и побед.
Офицер, интеллигент, воин — это те качества, которыми характеризуют подчиненные нового командующего группировкой войск «Днепр» Михаила Теплинского. На СВО он с первых дней. И всем памятна, разработанная им и его штабом операция, по освобождению города Красный Лиман в мае 2022 года. headtopics.com
Тогда генерал Теплинский, чтобы держать противника в неведении, использовал тактическую хитрость: приказал вести радиообмен в подразделениях на тувинском языке.
От Днестра до Днепра Боевое крещение старший лейтенант ВДВ Теплинский получил в Приднестровье, защищая русскую землю на её южных рубежах. Затем первая Чеченская, Грозный, где в новогодние дни 1995 года, держала круговую оборону разведрота офицера Теплинского. Тот дом, в котором несколько дней, оборонялись десантники, так и назвали «Дом Теплинского», а самого офицера за грамотные действия и личную храбрость представили к званию Героя России. headtopics.com
Вторую войну на Кавказе Михаил Теплинский встретил уже в должности командира батальона ВДВ 76-й десантно-штурмовой дивизии. Батальон из боев практически не выходил, проводя невероятные операции, но всегда для офицера Теплинского на первом месте стояло сохранение солдатских жизней.
Война — это искусство, а не махание «железными» кулаками Достаточно емкую, но в тоже время полную характеристику, военным талантам генерала Теплинского дал в интервью изданию «Царьград» доктор политических наук, Герой ДНР Андрей Пинчук. Он отметил, что командующий ВДВ генерал-полковник Теплинский, обладая богатым боевым опытом и каждый раз адаптирует его под задачи, которые перед ним возникают. headtopics.com