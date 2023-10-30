Гельмут Марко об аварии Переса: «Это был гоночный инцидент. Нельзя винить в нем Чеко»

По словам Марко, у команды нет никаких претензий к Пересу, который стремился выйти в лидеры домашнего Гран-при:
«Это был гоночный инцидент, такое случается. Перес увидел возможность. Он находился на внешней траектории относительно Леклера и просто хотел успеть проскочить внутрь. Это гоночный инцидент. Нельзя винить в нем Чеко. Досадно лишь, что в итоге мы потеряли 19 очков относительно Хэмилтона».
Марко также в очередной раз опроверг предположения, что «Ред Булл» может расстаться с Пересом в 2024 году в случае неудовлетворительных результатов в этом сезоне: «Сколько еще раз мне нужно это повторять? У Чеко есть контракт на сезон-2024 и он будет выполнен. Чеко проводил потрясающий уик-энд вплоть до инцидента в первом повороте гонки, и я убежден, что он бы попал на подиум (если бы не столкновение)», – рассказал Марко. headtopics.com
Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве Под кого прогнулся? У Чеко были все шансы . Что касается следующего сезона, Марко гнет эту линию и ни разу не говорил и даже не намекал на замену Переса в 2024.
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