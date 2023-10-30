Гвинет Пэлтроу рассказала о своем романе со звездой «Друзей» Мэттью Перри

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о своем коротком романе со звездой сериала «Друзья» Мэттью Перри. Актер скончался накануне от сердечного приступа на 55-м году жизни.

«На театральном фестивале Уильямстаун в Массачусетсе мы провели большую часть лета , играя спектакли. Мы ездили купаться в ручьи, пили пиво в баре местного колледжа, целовались на поле с высокой травой. Это было волшебное лето», — написала Пэлтроу в социальной сети. Тело 54-летнего актера было обнаружено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Отмечается, что утром в день смерти Перри два часа играл в пиклбол. Смерть актера расследует отдел убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса.

Мэттью Перри исполнил десятки ролей в сериалах и кино. В частности, он сыграл в таких фильмах, как «Поспешишь — людей насмешишь», «Девять ярдов» и «Папе снова 17».

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