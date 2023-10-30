Гвардиола призвал вручить «Золотой мяч» двум футболистам

«Я симпатизирую и Месси, и Холанду. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел.Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». После 14 игр на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.Ране организатор «Золотого мяча» объяснил непопадание Роналду в список номинантов.

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Азар и Жиру считают, что «Золотой мяч» надо отдать Месси«Было бы нелогично не вручить «Золотой мяч» лучшему игроку в истории в год, когда он выиграл чемпионат мира», – заявил Азар, ранее завершивший карьеру. Прочитайте больше ⮕

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