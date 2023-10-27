Гвардиола: надеюсь, Онана не сыграет с нами так же, как в финале Лиги чемпионов

«У нас с ним есть общий друг, который очень восторженно отзывался об Андре, но я лично познакомился с ним в Амстердаме. Он исключительный игрок, сейчас выступающий за «Юнайтед».

Всем нужно время для того, чтобы адаптироваться к Лиге чемпионов, не только тренерам, но и игрокам, вратарям. Абсолютно всем. Иногда люди бывают грубоватыми, но я высокого мнения о нём, как о голкипере. Надеюсь, что он не сыграет с нами так же, как в финале Лиги чемпионов. Рассчитываю, что мы сможем победить, но перед игрой я всегда ожидаю проявления лучших качеств от игроков соперника. Предпочитаю видеть их сильные стороны, а не недостатки.

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