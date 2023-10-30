Гвардиола о Бернарду: «У него нет больших машин, он одевается не по высшему разряду. Он скромный, все в раздевалке любят его. Я счастлив, что он остался в «Сити»

Эрик тен Хаг: «МЮ» никогда не будет играть как «Аякс» – я пришел сюда не за этим, этого нет в ДНК клуба. Стиль игры определяется составом»

Газзаев об Абаскале: «Далекий от футбола человек. Он не готов к «Спартаку», и это не его вина, а беда тех, кто его позвал» Пеп и Холанд на поле обсудили сэйв Онана после удара норвежца головой. Тренер «Сити» посчитал, что форвард должен был пробить не так сильно, но в другую часть ворот

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Директор «Динамо» после 2:1 с «Уралом»: «В конце матча есть тревожность, она случается у нас часто, но тренерский штаб обращает на это внимание» Защитник «Факела» Калинин: «Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет, оно для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?»

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