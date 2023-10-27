Гарри Магуайр: надеюсь, в воскресенье Манчестер будет красным

поделился ожиданиями от встречи 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Матч пройдёт в воскресенье, 29 октября.

«Мы одержали три победы кряду. С нетерпением ждём этого матча. Мы знаем, что на «Олд Траффорд» будет отличная атмосфера, наши болельщики будут поддерживать нас, как всегда. Мы хотим показать хорошую игру и добиться результата.

У них очень сильная команда и отличный тренер. Мы знаем, что это будет сложный матч, но мы не сосредоточены на «Манчестер Сити». Мы должны сосредоточиться на себе и показать свою лучшую игру. Нужно контролировать свои эмоции, но иногда нужно быть агрессивнее на поле. По мере приближения дерби можно почувствовать волнение по всему городу. Надеюсь, в воскресенье Манчестер будет красным», — приводит слова Магуайра headtopics.com

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