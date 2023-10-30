Газзаев об Абаскале: «Далекий от футбола человек. Он не готов к «Спартаку», и это не его вина, а беда тех, кто его позвал»

Экс-игрок «Сент-Этьена» Ларке о нападении на автобус «Лиона»: «Через год состоится Олимпиада, а мы не способны обеспечить безопасность. Мне страшно»

Пеп и Холанд на поле обсудили сэйв Онана после удара норвежца головой. Тренер «Сити» посчитал, что форвард должен был пробить не так сильно, но в другую часть ворот Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер»

Директор «Динамо» после 2:1 с «Уралом»: «В конце матча есть тревожность, она случается у нас часто, но тренерский штаб обращает на это внимание» Защитник «Факела» Калинин: «Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет, оно для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?» headtopics.com

Тренер «Бреста» о демонстративном праздновании Мбаппе: «Позор, лучшие должны быть выше этого. Соперника могут дразнить, это нормально – он звезда и самый опасный игрок»

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