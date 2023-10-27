Гаджимагомедов и Атаев одержали победы на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Душанбе

Вечер бокса был организован промоутерскими компаниями «Patriot Boxing» и «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA). И в рамках этого шоу свои очередные поединки провели чемпионы мира-2023 российские боксёрыСеребряный призёр Олимпийских игр-2020, двукратный чемпион мира, победитель Европейских игр-2019 Муслим Гаджимагомедов (2-0, КО 1) в 8-раундовом бою в первом тяжёлом весе встретился с Акани Пхузи (13-2, КО 6) из ЮАР.

Также чемпион мира-2023 и двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев (6-0, КО 4) в Душанбе в 8-раундовом поединке в первом тяжёлом весе техническим нокаутом в шестом раунде победил Азизбека Абдугофурова (14-1, КО 5) из Узбекистана. Соперник отказался от продолжения боя после пятого раунда.

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