Гаджиев — о месте проведения ЧМ-2034: и про Россию говорили, что она купила чемпионат мира

Заслуженный тренер Россиивысказался о том, что чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии.

«Этот выбор соответствует направлению развития футбола, которое избрала ФИФА. Они планируют развивать игру не только в Европе, но и в другом мире. Этот спорт популярен везде – их решение понятно. И про Россию говорили, что она купила чемпионат мира. Конечно же, финансовая составляющая сыграла роль в выборе Саудовской Аравии. Им тоже хочется заработать на мундиале. Но мы не можем говорить о неправомерных действиях Саудовской Аравии в этих выборах. Нет оснований считать, что они купили возможность провести у себя чемпионат мира», — приводит слова Гаджиева телеграм-канал

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