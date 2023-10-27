Гаврилов считает, что говорить о перенаправлении США помощи для Украины Израилю рано

ВЕНА, 27 октября. /ТАСС/. Говорить об официальном решении США перенаправить Израилю предназначавшуюся для Украины помощь на фоне расширения операции в секторе Газа на данный момент сложно. Такое мнение выразил в комментарии ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Ранее Израиль объявил, что "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.

По его мнению, финансирование Украины будет постепенно урезаться. "Запад устал от киевских попрошаек, которые не оправдали их колоссальных военно-финансовых вливаний", - считает Гаврилов. По его словам, даже новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон "первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву". "Поэтому для западников сейчас предоставляется реальная и вполне легальная возможность отодвинуть своих подопечных на задний план", - добавил дипломат.

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