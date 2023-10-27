Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву

«Пока сложно сказать, принято ли в Вашингтоне официальное решение о постепенной передаче Израилю помощи, которая изначально предназначалась для киевского режима. Многое определит и то, по какому пути американцы пойдут с законопроектом по оказанию помощи Израилю и Украине. Сейчас в Вашингтоне всё громче звучат голоса тех, кто вообще хочет «перекрыть кран» для Киева. По всей видимости, этот процесс пошел», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Гаврилов, Запад устал от постоянных запросов Киева, который «не оправдал их колоссальных военно-финансовых вливаний». По его мнению, финансирование Украины будет постепенно урезаться. Гаврилов указал, что даже новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон «первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву».

Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину В Киеве заговорили о глобальном дефиците боеприпасов Ранее в этот день Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее. headtopics.com

Накануне эксперт по российской политике и Ближнему Востоку, обозреватель Ханна Нотте выразил мнение, что ситуация на Украине уходит на второй план в связи с обострением на Ближнем Востоке, западные политики и общество уделяют больше внимания Израилю, на этом фоне Киев может испытать проблемы с поставками вооружений.

26 октября новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американцы требуют отчетности за потраченные доллары на поддержку Украины. Комментируя запрос Белого дома к конгрессу на дополнительные бюджетные ассигнования на новый финансовый год, в частности на оказание помощи У headtopics.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 октября заявил, что политические процессы в США и снижение поддержки Киева вызывают обеспокоенность украинских властей. При этом он указал, что Украина по-прежнему уверена в долгосрочных обещаниях поддержки со стороны администрации президента США американского народа.

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