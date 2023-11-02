ГБР и СБУ провели обыски у нардепа по делу о создании схемы по незаконному вывозу родственника

Фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.

Правоохранители проводят семь одновременных обысков по месту жительства нардепа, в помещении ОО"Медиаоборона", которая ходатайствовала о разрешении на выезд для родственника Дубинского, ее руководителя и учредителей, а также у других лиц, принимавших участие в организации незаконного пересечения границы.

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