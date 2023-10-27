ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку

ГА ООН не приняла поправку Канады с осуждением ХАМАС к внесенному Иорданией проекту резолюции по Ближнему Востоку - корреспондент ТАСС.Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

ГА ООН не приняла поправку Канады с осуждением ХАМАС к внесенному Иорданией проекту резолюции по Ближнему Востоку - корреспондент ТАСС.Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

Прочитайте больше:

ТАСС »

США выразили разочарование российским вето на проект резолюции по Ближнему ВостокуПостоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне чрезвычайно разочарованы вето, которое Россия наложила на американский проект резолюции по Ближнему Востоку, сообщает РИА Новости. Прочитайте больше ⮕

СБ ООН не принял проект резолюции России по Ближнему ВостокуИз 15 членов Совета Безопасности всемирной организации за документ проголосовали 4 страны, против - 2, воздержались 9 Прочитайте больше ⮕

ХАМАС поблагодарило Россию за использование права ветоПалестинское исламистское движение ХАМАС поблагодарило Россию и Китай за использование права вето в Совете безопасности (СБ) ООН во время голосования по американскому проекту резолюции по Ближнему Востоку. Прочитайте больше ⮕

Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по Израилю и ГазеПредложенный Россией проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту не был принят Советом Безопасности ООН. Прочитайте больше ⮕

СБ ООН отклонил резолюции России и США по Ближнему ВостокуАмериканский проект ближневосточной резолюции Совбеза ООН заблокировали Россия и КНР, а российский документ не набрал необходимого числа голосов. Прочитайте больше ⮕

Небензя оценил проект резолюции США по Газе: лицензия на наземную операциюПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя скептически оценил представленный США проект ближневосточной резолюции Прочитайте больше ⮕