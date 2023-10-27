ГА ООН приняла резолюцию по Газе и Израилю с призывом к немедленному перемирию

Документ призывает к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к полному прекращению боевых действий и "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".

Также резолюция требует соблюдения всеми сторонами обязательств по гуманитарному праву, а также немедленной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Кроме того, должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных организаций.

В резолюции особо отмечена необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и резолюциями ООН.

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