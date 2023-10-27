ГА ООН приняла арабскую резолюцию по Газе и Израилю с призывом к перемирию

За документ проголосовали 120 стран, включая Россию. Ещё 14, в том числе США и Израиль, выступили против проекта, 45 государств воздержались. При этом поправка Канады с призывом к осуждению ХАМАС была отклонена.

а также требует от всех участников конфликта соблюдения обязательств по обеспечению гуманитарного права, особенно в части защиты мирного населения. Кроме того, документом предусматривается немедленная, продолжительная и беспрепятственная доставка необходимых для сектора Газа товаров и услуг.

Прочитайте больше:

lifenews_ru »

ООН выпустила резолюцию по сектору Газа и Израилю с призывом к перемириюГенеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Генассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликтуГенассамблея ООН приняла проект резолюцию по палестино-израильскому конфликту, предложенный рядом арабских стран, и призывающий к немедленному перемирию, сообщает РИА Новости Прочитайте больше ⮕

РФ и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по Израилю и ГазеАмериканскую инициативу поддержали 10 членов СБ ООН. Воздержались представители Мозамбика и Бразилии. Против, помимо РФ и КНР, проголосовали также ОАЭ. Прочитайте больше ⮕

РФ и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по Израилю и ГазеАмериканскую инициативу поддержали 10 членов СБ ООН. Воздержались представители Мозамбика и Бразилии. Против, помимо РФ и КНР, проголосовали также ОАЭ. Прочитайте больше ⮕

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Поправку, осуждающую ХАМАС, туда решили не включать — MeduzaГенеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Генассамблея ООН приняла резолюцию по сектору Газа и ИзраилюПри это ГА отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции. Прочитайте больше ⮕