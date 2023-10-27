ГА ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку

Генассамблея ООН поддержала резолюцию 22 арабских государств, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС.При этом ГА ООН отклонила предложенную Канадой поправку, содержавшую осуждение «террористических атак» ХАМАС против Израиля. За эту поправку выступали и США.

В тексте резолюции, которую от имени арабских стран представила Иордания содержится призыв к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий», а также к «немедленному предоставлению полного, устойчивого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам».

Помимо этого, резолюция призывает создать гуманитарные коридоры для облегчения поставки гумпомощи в Газу, обеспечить беспрепятственный доступ в анклав услуг и товаров первой необходимости, включая в том числе воду, продовольствие, медикаменты, топливо и электроэнергию. headtopics.com

Кроме того, документ содержит требования к сторонам конфликта «немедленно и полностью выполнить обязательства в соответствии с международным правом». В проекте резолюции арабских стран представлено положение о «немедленном и безоговорочномТакже резолюция предусматривает исключение «любых попыток принудительного перемещения палестинского гражданского населения», а также призывает отменить распоряжение Израиля переместить мирных жителей с северной части сектора Газа на юг.

Сообщается, что движение ХАМАС приветствовало принятие резолюции и потребовало ее немедленного выполнения. В свою очередь представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что ООН лишилась своей легитимности. «Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали сегодня, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости», — сказал он. headtopics.com

Прочитайте больше:

»