В 60% российских компаний некоторые сотрудники работают сверхурочно

Большинство представителей российских компаний (60%), принявших участие в опросе сервиса «Работа.ру», отметили, что у них есть сотрудники, которые работают сверхурочно.

На 34% предприятий такой практики нет, а на 6% рекрутеры не располагают соответствующей информацией. Руководство компаний, где есть сотрудники-сверхурочники, в 63% случаев выдаёт им премию за дополнительный труд. Ещё 20% поощряют своих специалистов дополнительным выходным днём, а 14% повышают зарплату.

При этом 10% компаний дают таким работникам возможность трудиться удалённо на следующий день после сверхурочной работы, а 2% награждают сотрудников грамотой. В качестве причин, почему сотрудники работают сверхурочно, 59% рекрутеров отметили, что в их компаниях «не хватает рук»‎. 40% опрошенных сослались на большой объём работы, 37% — на то, что работники заменяют своих коллег, находящихся в отпуске или на больничном. headtopics.com

По словам Александра Ветеркова, заместителя гендиректора сервиса «Работа.ру», операционного директора сервиса СберПодбор, сверхурочная работа, согласно Трудовому кодексу России, — это работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени.

«То есть если работник решил поработать больше, потому что ему захотелось проявить инициативу или доделать рабочие задачи за день, то претендовать на оплату переработок он не может», — объяснил эксперт. headtopics.com

Сверхурочная работа оплачивается только в том случае, если сотрудника к ней привлекает работодатель, подчеркнул Ветерков. Это происходит, когда работник не успел закончить работу в срок по независящим от него причинам.

Россия Последние новости Прочитайте больше: RT на русском »

В Финляндии конфисковали российские товарные знакиВласти Финляндии конфисковали товарные знаки российских компаний 'Калашников', Сбер' и АНО 'ТВ-Новости'. Прочитайте больше ⮕

В Москве завершается Неделя интерьера и дизайнаВ Московской неделе интерьера и дизайна участвует более 650 компаний. Уже прошло около 75 тематических сессий, выступили свыше 100 российских и зарубежных спикеров. Прочитайте больше ⮕

Bloomberg: Фридман и Авен назвали инвестиции в экономику Британии ошибкойВеликобритания внесла российских бизнесменов в санкционный список в марте 2022 года в связи с началом СВО Прочитайте больше ⮕

Песков: особые условия для выхода бизнеса из РФ не связаны с курсом рубляРоссия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы в стране иностранных компаний, отметил представитель Кремля. Прочитайте больше ⮕

Минфин: введение санкций против алмазов из России приведёт к искажению рынкаВведение санкций в отношении российских алмазов приведёт к масштабному искажению рынка, заявили в Министерстве финансов России. Прочитайте больше ⮕

В центре Москвы спасли запертого в автомобиле котаНа парковке у Государственной думы сотрудники МЧС спасли запертого в Mitsubishi кота Прочитайте больше ⮕