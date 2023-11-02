В 60% российских компаний некоторые сотрудники работают сверхурочно

Большинство представителей российских компаний (60%), принявших участие в опросе сервиса «Работа.ру», отметили, что у них есть сотрудники, которые работают сверхурочно.
На 34% предприятий такой практики нет, а на 6% рекрутеры не располагают соответствующей информацией. Руководство компаний, где есть сотрудники-сверхурочники, в 63% случаев выдаёт им премию за дополнительный труд. Ещё 20% поощряют своих специалистов дополнительным выходным днём, а 14% повышают зарплату.
При этом 10% компаний дают таким работникам возможность трудиться удалённо на следующий день после сверхурочной работы, а 2% награждают сотрудников грамотой. В качестве причин, почему сотрудники работают сверхурочно, 59% рекрутеров отметили, что в их компаниях «не хватает рук». 40% опрошенных сослались на большой объём работы, 37% — на то, что работники заменяют своих коллег, находящихся в отпуске или на больничном. headtopics.com
По словам Александра Ветеркова, заместителя гендиректора сервиса «Работа.ру», операционного директора сервиса СберПодбор, сверхурочная работа, согласно Трудовому кодексу России, — это работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
«То есть если работник решил поработать больше, потому что ему захотелось проявить инициативу или доделать рабочие задачи за день, то претендовать на оплату переработок он не может», — объяснил эксперт. headtopics.com
Сверхурочная работа оплачивается только в том случае, если сотрудника к ней привлекает работодатель, подчеркнул Ветерков. Это происходит, когда работник не успел закончить работу в срок по независящим от него причинам.