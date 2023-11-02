В 'Хезболле' заявили о сбитом израильском беспилотнике

По информации источника, беспилотник ликвидировали с помощью ракеты класса «земля-воздух» на точке эскалации трансграничных боевых действий из-за конфликта между Израилем и Палестиной.Армия Израиля нанесла удар по террористической ячейке, выпустившей ракету.

Бомбардировка лагеря беженцев, фуры с"гуманитаркой": тревожные кадры войны Израиля и Палестины Смотрите фотогалерею по теме

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в районе Батрацкой ДачиРоссийские средства ПВО в очередной раз сбили беспилотник в Белгородской области Прочитайте больше ⮕

Против взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области завели дело о госизменеВ ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела о государственной измене против воевавшего за ВСУ и взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области. Прочитайте больше ⮕

В 'Хезболле' пояснили, в каком случае вступят в войнуПредставители ливанского движения 'Хезболла' назвали условие, при котором они будут готовы вступить в палестино-израильский конфликт. Это произойдет в случае, если боевики ХАМАС окажутся в отчаянном положении. Прочитайте больше ⮕

Байден заявил о необходимости гуманитарной паузы в Газе ради заложниковСША выступают против полноценного перемирия в палестино-израильском конфликте, однако предлагают взять «гуманитарную паузу». Прочитайте больше ⮕

В сенате США требуют помощь Украине и Израилю одним пакетомЛидер сенатского большинства Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл в своих выступлениях заявили о необходимости принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который будет обеспечивать финансирование Израиля и Украины, пишет CNN . Прочитайте больше ⮕

В Японии заявили о нарушении воздушного пространства страны российским вертолетомО якобы нарушении российским вертолетом воздушного пространства Японии в районе полуострова Немуро (губернаторство Хоккайдо) во вторник, 31 октября, заявили в Министерстве обороны Японии Прочитайте больше ⮕