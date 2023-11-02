В «Спартаке» предложили изменить правила пенальти после проигрыша в матче

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Главный футбольный тренер московского клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль предложил изменить правила футбола. К идее его сподвигло решение VAR (помощники судьи, использующие технологию видеоповторов) об отмене гола нападающего Александра Соболева в ворота «Краснодара», сообщает Газета.ru.

В ходе встречи с краснодарским клубом («Спартак» проиграл со счетом 2:3) в рамках шестого тура группового этапа Кубка России судья назначил пенальти в ворота «Краснодара», который исполнил Соболев. Он забил мяч в ворота соперников, однако на видеоповторе было заметно, что перед тем, как коснуться мяча «ударной» ногой, он совершил еще одно касание другой ногой.

По правилам футбола, игроку, который бьет пенальти, не разрешается во время разбега совершать более одного касания. По мнению Абаскаля, данное правило утратило свою актуальность. «Правило необходимо вводить, если оно обосновано, — объяснил тренер. — В этой ситуации ты хочешь сделать касание, чтобы изменить траекторию полета мяча, запутать соперника. При наличии всех тех технологий, которые есть сейчас, мне кажется, что это правило не нужно». headtopics.com

Ранее Гильермо Абаскаль заявлял, что «Спартак» потерпел поражение в матче 13-го тура чемпионата России против воронежского «Факела» из-за индивидуальных ошибок.

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