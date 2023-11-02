В «Реале Сосьедад» заявили, что Захарян избежал травмы по итогам матча с «Буньольем»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад»«С Арсеном Захаряном всё в порядке, несмотря на столкновение. Травмы нет», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» «РИА Новости Спорт».

С командой «Буньоль» «Реал Сосьедад» встречался накануне, 1 ноября, и одержал победу с минимальным счётом. Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 82-й минуте после столкновения с соперником. 20-летний россиянин перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». По состоянию на сегодняшний день хавбек провёл шесть матчей в рамках испанского первенства и не отметился результативными действиями.

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