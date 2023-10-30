В «Динамо» надеются, что гол в матче с «Уралом» вернёт Тюкавину уверенность в своих силах

Член совета директоров «Динамо»гол в матче с «Уралом» (2:1) придаст российскому футболисту уверенности в собственных силах.

«То, что Костя забил гол, не может быть событием, это работа нападающего — забивать голы. То, что долгое время не забивал, — плохо, но в матче с «Уралом» получилось забить — это хорошо. Надеюсь, что это вернёт ему уверенность в собственных силах, Костя продолжит делать то, что он хорошо умеет, — забивать голы. Мы находимся в переговорах по продлению контракта, стараемся сделать то, что должны, — продлить его контракт», — приводит слова Гафина ТАСС.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл 13 матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

«Динамо» одержало победу над «Уралом» в матче РПЛМосковское «Динамо» одержало победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 13 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прочитайте больше ⮕

Фёдор Смолов высказался о победе «Динамо» над «Уралом»Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1). Прочитайте больше ⮕

Член совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Уралом»Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1). Прочитайте больше ⮕

Агент Тюкавина: отдай Смолов в паре моментов пас, у Кости был бы хет-трик с «Уралом»Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал игру форварда в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1). Прочитайте больше ⮕

Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Уралом»Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1). Прочитайте больше ⮕

Главный тренер «Динамо» назвал ключевой момент в победе над «Салаватом Юлаевым»Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1). Прочитайте больше ⮕