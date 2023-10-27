В «Ак Барсе» рассказали, планируют ли вывести из обращения чей-либо номер после Зарипова

заявил, что пока казанский клуб не планирует выводить из обращения чей-либо игровой номер, как это сделали с 25-м номером«Не планирует ли «Ак Барс» вывести из обращения ещё чей-либо номер, кроме Зарипова? Пока таких планов нет, хотя мы думали об этом. Возможно, такую традицию нужно было начинать раньше, есть много достойных игроков для этого. Но лучше поздно, чем никогда.

Обращались ли из других клубов за подсказками по организации прощального матча? С ребятами из нашей маркетинговой службы точно связывались. Спрашивали, как и что делать. Думаю, тот масштаб, с которым мы проводили Зарипова, будет сложно повторить», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.Материалы по теме

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