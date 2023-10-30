В южных регионах России произошел сбой в работе Telegram

Пользователи Telegram в южных регионах России массово пожаловались на сбой в работе Telegram. Об этом 30 октября сообщил портал Сбой.рф.

Всего в течение дня поступило почти 20 тыс. жалоб. По доле жалоб среди отдельных регионов лидируют Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье. Также на юге сбои зафиксировали жители Дагестана, Северной Осетии, Астраханской области, Чечни, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.

Причинили сбой: с чем связаны проблемы, возникшие у абонентов МТС Эксперты назвали возможные факторы «падения» сети в нескольких регионах России Ранее, 27 октября, пользователи «Сбера» рассказали о сбоях в работе банковского приложения. Согласно данным Downdetector, всплеск жалоб наблюдался около 14:00 мск. Проблемы с доступом фиксировались у ряда провайдеров Владивостока, Ярославля, Самары, Перми. headtopics.com

До этого, 23 октября, у жителей Москвы и Московской области возникли проблемы с платежами за электроэнергию. Как отмечалось, у банка-эквайера произошел технический сбой.

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