В школе Лос-Анжелеса двоих подростков госпитализировали с ножевыми ранениями

После драки в средней школе Лос-Анжелеса троих подростков госпитализировали, двоих из них с ножевыми ранениями. Об этом в среду, 1 ноября, сообщила газета Los Angeles Times.

По данным издания, в драке участвовали 11 учеников. Один из студентов нанес ножевое ранение двум другим, которые были доставлены в больницы с неопасными для жизни травмами. Также за медицинской помощью обратился еще один ученик.«На данный момент трое студентов были задержаны и в настоящее время допрошены правоохранительными органами», — сказано в сообщении.

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