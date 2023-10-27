В центральных районах Израиля в третий раз за день прозвучали сирены воздушной тревоги

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ТАСС »

В центральных районах Израиля третий раз за день прозвучали сиреныВ течение дня они также звучали в южных районах еврейского государства и областях, прилегающих к сектору Газа Прочитайте больше ⮕

В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиОни предупредили население об угрозе ракетного обстрела Прочитайте больше ⮕

В Тель-Авиве и центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиБоевое крыло ХАМАС утверждает, что нанесло удар по Тель-Авиву Прочитайте больше ⮕

В центральной части Израиля второй раз за вечер прозвучали сирены тревогиОни предупреждают население об угрозе ракетного обстрела Прочитайте больше ⮕

В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 18:00 от 26.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля; Евразийский экономический союз становится одним из центров формирования многополярного мира. Прочитайте больше ⮕