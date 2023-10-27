В центре Москвы автобус попал в ДТП из-за непогоды

На Таганской улице в центре Москвы автобус попал в ДТП, сообщает Telegram-канал 112. По данным источника, автобус врезался в автомобиль «с мигалкой», после чего выехал на тротуар и въехал в столб.

По предварительным данным канала «МК: срочные новости», пострадали три человека — два пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля. Канал 112, в свою очередь, сообщает о четырех пострадавших. Возможной причной могла стать непогода, добавляет канал — выпавший в столице снег. Ранее в октябре в Краснодаре пять человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем.

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