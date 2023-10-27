В сети завирусилась фотография невероятного прыжка Леброна Джеймса в матче с «Санз»

Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры»

Чарльз Баркли о Морэнте: «После второго раза я подумал: «Ну не может же он быть настолько тупым». От тебя требуется просто стучать мячом» Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры»

«Клипперс» предлагали «Портленду» Терэнса Мэнна, пытаясь выменять Дрю Холидэя. В «Сиксерс» об этом узнали, поэтому хотят включить его в сделку по Хардену В «Филадельфии» «не восприняли всерьез» предложение «Никс» по Эмбииду. Сообщалось, что они готовы отдать Рэндла, Барретта, Робинсона, Фурнье и 2-3 пика headtopics.com

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Вратарь «Питтсбурга» Неделькович получил травму, клуб вызвал Хелльберга с АХЛВратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович получил травму в матче с «Далласом» и был помещён в список травмированных. Прочитайте больше ⮕

Семак об ошибках судей: «Таких ситуаций очень много, они непонятны, но это не мои компетенции. Нужно объяснять моменты»– «Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Крыльями». Прочитайте больше ⮕

Вратарь «Питтсбурга» Неделькович получил травму. Клуб вызвал Хелльберга из АХЛВратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович получил травму в матче с «Далласом» и был помещён в список травмированных. Прочитайте больше ⮕