В секторе Газа прогремело несколько мощных взрывов. Ранее в анклаве перестали работать СМИ и Интернет.

СМИ сообщили о мощных взрывах в секторе Газа. Атака может быть самым сильным обстрелом с 7 октября. Ранее в анклаве перестали работать СМИ и Интернет. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что состояние гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа вплотную приблизилось к полному краху. «Гуманитарная система в Газе близка к полному краху с невообразимыми последствиями для более чем 2 млн мирных жителей», — зачитал заявление главы всемирной организации ее официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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