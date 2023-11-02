В сектора Газа через КПП 'Рафах' прибыл еще 61 грузовик с гуманитарной помощью

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 61 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью въехал в среду в сектор Газа через КПП "Рафах". Об этом сообщила газетаСреди доставленных грузов были продукты питания, вода и медикаменты. Как отмечает издание, ранее США выражали надежду на то, что объемы гуманитарной помощи в сектор Газа будут увеличены до 100 грузовиков в день.

Газета указывает, что впервые с обострения конфликта власти Египта позволили въехать на свою территорию раненым жителям сектора Газа и тем из них, кто обладает паспортами других государств.

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