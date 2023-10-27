В секторе Газа наблюдается сбой в работе интернета

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Масштабный бой в работе интернета зафиксирован на территории сектора Газа. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Сетевые данные показывают масштабный сбой в подключении в секторе Газа на фоне сообщений об интенсивных бомбардировках", - говорится в заявлении службы на ее странице в соцсети X (ранее Twitter). Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Прочитайте больше:

ТАСС »

В секторе Газа пропали связь и интернетВ секторе Газа вечером в пятницу перестали работать мобильная связь и интернет Прочитайте больше ⮕

В Газе перестала работать мобильная связь и интернетУслуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya . Прочитайте больше ⮕

Число погибших при ударах по сектору Газа превысило 7,3 тыс.В секторе Газа продолжает расти число погибших при бомбежках Израиля. Прочитайте больше ⮕

В Испании заявили о сомнениях в соблюдении Израилем международного праваИсполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес отметил необходимость 'избежать гуманитарной катастрофы беспрецедентных масштабов в секторе Газа' Прочитайте больше ⮕

NYT: Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в ГазеИзраильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в секторе Газа, предложенный израильским командованием Прочитайте больше ⮕

«Разнесли на части»: спецназ США понес тяжелые потери в ГазеСпецназ США понес тяжелые потери при попытке наступления в секторе Газа, пишет Military Watch Magazine (MWM) Прочитайте больше ⮕