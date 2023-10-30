В самолете Тель-Авив – Махачкала были женщины и дети

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Пассажирами рейса из Тель-Авива в воскресенье были в основном женщины и дети, среди которых также был ребенок на аппарате ИВЛ. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов в своем Telegram-канале.

По его данным, из 50 пассажиров мужчин было не более 10 человек. Благодаря переговорам, которые провел депутат Госдумы Хизри Абакаров удалось избежать жертв и нанесения вреда прилетевшим во время беспорядков в аэропорту. Он лично находился на месте и вёл переговоры по защите пассажиров рейса. Как отметил Рамазанов, во многом благодаря усилиям депутата обошлось без пострадавших.

«Благодаря его действиям, к счастью, нам удалось отстоять этих пассажиров, чтобы не причинили никакого вреда. Он здесь лично был, проводил переговоры, защищал их», — подчеркнул Рамазанов Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что события в Махачкале стали результатом вмешательства извне. headtopics.com

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